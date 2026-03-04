Почти четыре тысячи российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока

Почти 4000 российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока с момента обострения конфликта в регионе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что 2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1,1 тысячи россиян, а 3 марта — около 2,8 тысячи. Рейсы выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», flydubai, Oman Air, flynas, Emirates, S7 Airlines, «Уральские авиалинии».

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В ведомстве подчеркнули, что туроператоры и турагенты обязаны информировать клиентов об актуальной обстановке в странах, куда планируются поездки.