Путешествия

10:03, 4 марта 2026

Почти четыре тысячи российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока

АТОР: С Ближнего Востока вывезли почти четыре тысячи российских туристов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Почти 4000 российских туристов уже вывезли с Ближнего Востока с момента обострения конфликта в регионе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что 2 марта из стран Персидского залива вылетели около 1,1 тысячи россиян, а 3 марта — около 2,8 тысячи. Рейсы выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», flydubai, Oman Air, flynas, Emirates, S7 Airlines, «Уральские авиалинии».

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. В ведомстве подчеркнули, что туроператоры и турагенты обязаны информировать клиентов об актуальной обстановке в странах, куда планируются поездки.

