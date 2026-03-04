В России рекомендовали приостановить продажу туров в Катар и ОАЭ

Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию, говорится в заявлении ведомства.

«Приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что туроператоры и турагенты обязаны информировать клиентов об актуальной обстановке в странах, куда планируются поездки. Региональным профильным структурам поручено оперативно доводить такие сведения до участников рынка.

Туристам, которые уже находятся в данном регионе, рекомендовали соблюдать повышенную осторожность, отслеживать официальные сообщения местных властей и российских дипломатических представительств, а также строго выполнять их рекомендации.

Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи россиян застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе. По информации туроператоров, три лайнера расположены в Дубае, два — в Дохе, еще один — в Абу-Даби. Больше всего соотечественников находятся на борту судна MSC Euribia в Дубае — из числа пассажиров около 20 процентов составляют россияне.