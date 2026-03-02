Реклама

Более тысячи россиян застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе

Фото: Ruth Peterkin / Shutterstock / Fotodom

Более 1,5 тысячи россиян застряли на круизных лайнерах в Персидском заливе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По информации туроператоров, три лайнера расположены в Дубае, два — в Дохе, еще один — в Абу-Даби. Больше всего соотечественников находятся на борту судна MSC Euribia в Дубае — из числа пассажиров около 20 процентов составляют россияне.

Уточняется, что некоторые туристы просто не смогли улететь домой после окончания круиза, а другие так и не отправились в плавание на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

«Несмотря на чрезвычайные обстоятельства, жизнь на борту лайнеров не прекращается. Туристы получают полноценное питание и напитки по своим программам, для них даже проходят развлекательные шоу», — отметили в АТОР.

Ранее российским туристам пришлось ночевать в холле отеля Дубая из-за воздушной атаки Ирана. Соотечественница описала этот опыт фразой «спать в одном помещении с сотней людей сложно».

Первый более чем за двое суток самолет в Москву вылетел из аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, 2 марта. Рейс выполняет авиакомпания Etihad Airways.

