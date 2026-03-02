Реклама

14:14, 2 марта 2026

ЕС похвалил Азербайджан за помощь в Иране

Глава Евродипломатии Каллас похвалила Баку за помощь в эвакуации людей из Ирана
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Britta Pedersen / DPA / Globallookpress.com

Глава Евродипломатии Кая Каллас созвонилась с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и похвалила Баку за помощь в эвакуации граждан Евросоюза (ЕС) из Ирана. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства республики.

Отмечается, что дипломаты в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Ближнем Востоке и обменялись предложениями по дипломатическому урегулированию ситуации.

«Была высоко оценена важная роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан, в том числе граждан государств-членов Европейского союза, из Ирана», — говорится в публикации.

Ранее Каллас назвала смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хаменеи определяющим моментом для Ирана. По ее словам, народу исламской республики теперь открыт путь к свободе.

