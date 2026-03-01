Реклама

14:34, 1 марта 2026Мир

Каллас назвала смерть Хаменеи определяющим моментом для Ирана

Каллас заявила, что смерть Хаменеи стала определяющим моментом для Ирана
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Omar Havana / Getty Images

Смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб в ходе военной операции Израиля и США, стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. Как сообщает Reuters, об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Что будет дальше, неизвестно. Однако теперь открыт путь к другому Ирану, где у народа может быть больше свободы для его формирования», — также написала Каллас.

Представитель ЕС добавила, что находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи. Он заявил, что в РФ аятоллу будут помнить как выдающегося государственного деятеля.

1 марта Иран официально подтвердил смерть верховного лидера страны. Он погиб в первые часы военной операции Израиля и США.

