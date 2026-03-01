Реклама

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана

Майя Назарова

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи. Текст опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что в РФ аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля.

Российский президент попросил передать слова сочувствия близким Хаменеи.

До этого лидер Ирана назвал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман. Как подчеркнул Пезешкиан, Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствиее для исламского мира.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. Он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

