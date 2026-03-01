Президент Ирана высказался о гибели Хаменеи

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открытой войной против всех мусульман. Его заявление опубликовало агентство IRNA.
«Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — подчеркнул он.
По его словам, Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствиее для исламского мира.
В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.