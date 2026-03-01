Президент Ирана высказался о гибели Хаменеи

Президент Ирана назвал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открытой войной против всех мусульман. Его заявление опубликовало агентство IRNA.

«Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — подчеркнул он.

По его словам, Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствиее для исламского мира.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.