12:09, 1 марта 2026

Президент Ирана высказался о гибели Хаменеи

Президент Ирана назвал гибель Хаменеи открытой войной против всех мусульман
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи открытой войной против всех мусульман. Его заявление опубликовало агентство IRNA.

«Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом», — подчеркнул он.

По его словам, Хаменеи был убит «руками самых злобных преступников в мире», а его смерть — величайшее бедствиее для исламского мира.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

