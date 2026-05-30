11:03, 30 мая 2026

Онищенко предложил усилить контроль за прилетающими из Африки из-за Эболы

Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Для охраны границ и территорий России на фоне вспышки Эболы в Африке нужно подготовить первичную медицинскую сеть и контролировать всех, кто въезжает в страну после посещения региона. Об этом в беседе с ТАСС заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Контроль на границе действительно нужен, не стал спорить он. Но измерение температуры у гражданина сразу же по прилету из африканского региона не даст необходимого эффекта.

Обеспечить полную безопасность поможет только госпитализация и наблюдение каждого гражданина, который вернулся в РФ из стран Африки, считает Онищенко. Для этого следует обеспечить готовность первичной медицинской сети: от медпункта в аэропорту до медицинских учреждений.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский назвал «практически нулевым» риск распространения Эболы в РФ. В отличие от COVID-19, который передавался воздушно-капельным путем, для заражения Эболой необходим тесный контакт человека с другим зараженным или животным, пояснил инфекционист.

