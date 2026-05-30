11:38, 30 мая 2026Россия

Оценки за поведение не будут ставить в первых классах

Юлия Юткина
Фото: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

Оценок за поведение в первых классах школ не будет. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на интернет-портале правовой информации.

Решение министерства объясняется тем, что первоклассники находятся в периоде адаптации к школе. У них еще не полностью сформированы навыки произвольного поведения и самоконтроля, поэтому введение формальных оценок за поведение может создать излишнее психологическое давление и негативно повлиять на мотивацию к учебе.

При этом исключение касается только формальной градации, это не отменяет общие обязанности первоклассников соблюдать дисциплину и правила внутреннего распорядка. Педагог по-прежнему может делать им замечания, проводить с ними воспитательные беседы, а также информировать родителей о поведении ребенка.

Ранее сообщалось, что систему оценки поведения в школах России внедрят в новом учебном году — 2026/27. Как пояснил министр просвещения, оценок будет три — образцовое, допустимое и недопустимое поведение.

