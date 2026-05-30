Глава МИД Германии пригрозил России

12:32, 30 мая 2026

Глава МИД Германии пообещал совместный ответ НАТО и ЕС России из-за падения БПЛА в Румынии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

НАТО и Европейский союз (ЕС) дадут совместный ответ России из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Румынии. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает Rheinische Post.

«Нас не запугать и не разделить. Мы ответим на эти действия России единым фронтом. Мы выражаем полную солидарность нашему союзнику и партнеру по ЕС, Румынии», — сказал глава МИД ФРГ.

Вадефуль подчеркнул, что Германия в качестве члена НАТО продолжит решительно поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.

Ранее БПЛА врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что принадлежность залетевшего на территорию Румынии беспилотника невозможно установить без проведения экспертизы. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование инцидента произошедшего, если ей будут переданы обломки упавшего дрона.

