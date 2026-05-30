14:27, 30 мая 2026

Назначена дата вскрытия туши горбатого кита по кличке Тимми

Юлия Юткина
Фото: Marcus Golejewski / dpa / Globallookpress.com

Вскрытие туши горбатого кита, известного по кличке Тимми, проведут 4 июня. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA.

Мертвого кита, застрявшего в Балтийском море на месяц, доставили на датский остров Анхольт. Его раздутую тушу вытащили на берег с помощью автомобиля. Датское агентство по охране окружающей среды призвало людей не приближаться к киту.

Осмотр туши на пляже назначили на следующую неделю. «Поскольку животное так долго лежало на солнце, от него будет ужасно пахнуть», — отметил исследователь китов Петер Тегльберг Мадсен. Он объяснил, что надеется установить причину смерти Тимми.

Тимми впервые был обнаружен на песчаной отмели у общины Тиммендорфер-Штранд 23 марта. С тех пор ему несколько раз удавалось выплывать на глубину благодаря помощи спасателей.

С конца марта кит несколько недель почти неподвижно находился на мелководье в бухте острова Пель. Эксперты считали, что он не сможет выжить, поэтому не предпринимали попытки помочь. В середине апреля министерство окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании все же разрешило волонтерам помочь Тимми, после чего его успешно спасли и в начале мая выпустили в Северное море.

Мадсен назвал попытки спасения кита чистой жестокостью. Он заявил, что Тимми был очевидно больным, истощенным животным, которое нельзя было спасти, и его следовало просто оставить в покое.

Ранее сообщалось, что в реке Уиллапа, США, обнаружили молодого серого кита. По неизвестной причине кит заплыл вглубь материка на 32 километра.

