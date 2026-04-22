Кит Тимми смог покинуть мелководье и снова застрял

Кит Тимми, застрявший в Балтийском море на месяц, покинул отмель и снова застрял

Застрявший на мелководье у побережья Германии горбатый кит по кличке Тимми сумел самостоятельно освободиться, но через несколько часов вновь оказался на мели. Об этом сообщает Euronews.

Попытки спасти кита Тимми, который почти три недели провел на песчаной отмели у острова Пель в Балтийском море, в понедельник неожиданно осложнились. Когда спасатели уже готовили операцию по подъему 13,5-метрового гиганта с помощью надувных подушек и понтонов, животное смогло покинуть мелководье самостоятельно.

Проплыв некоторое расстояние, кит снова застрял — в этот раз на соседней отмели. Министр экологии земли Мекленбург-Передняя Померания Тилль Бакхаус, комментируя ситуацию, назвал произошедшее «отдыхом», а не повторным тупиком. Он подчеркнул, что у команды все еще есть план по спасению.

Несмотря на оптимизм спасателей, состояние Тимми вызывает тревогу: у него зафиксированы серьезные травмы и кожная инфекция из-за низкой солености Балтийского моря. Тимми впервые застрял 23 марта у побережья Любека, после чего несколько раз освобождался и вновь попадал на отмель.

Первого апреля региональные власти объявили, что животное после месяца без движения обречено и его нельзя спасти, но в последний момент два немецких предпринимателя профинансировали новую рискованную операцию. Теперь, когда кит вновь на мели, спасатели намерены повторить попытку, расценив его кратковременное освобождение как признак того, что он еще достаточно силен.

Ранее сообщалось, что у острова Вэйчжоу в Китае рыбацкое судно врезалось в усатого кита, который всплыл на расстоянии десяти метров от него. Животное получило ранение.