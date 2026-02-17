Реклама

Из жизни
11:06, 17 февраля 2026Из жизни

Рыбацкое судно сбило кита и попало на видео

В Китае рыбацкое судно на большой скорости врезалось в кита и попало на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

У острова Вэйчжоу, Китай, рыбацкое судно врезалось в усатого кита, относящегося к виду полосатик Брайда. Об этом сообщает City News Service.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что моторная лодка с рыбаками на большой скорости сбила кита и оставила на его спине раны. Рыбаки столкнулись с полосатиком, когда возвращались на берег после установки сетей для ловли креветок.

Первичное расследование показало, что из-за строения судна его нос поднимается во время плавания. Из-за этого капитан не всегда может увидеть опасность впереди. По словам экипажа, они заметили кита, будучи в 10 метрах от него. На таком расстоянии они уже не могли затормозить и избежать столкновения. Отмечается, что киты не так часто заплывают в этот район, поэтому рыбаки не ожидали встретить животное.

Раненого полосатика опознали как WZ-056. Он также известен как Scar Brother (в переводе с англ. — «брат со шрамом»), потому что на его спине есть шрам длиной около 50-60 сантиметров. За китом следят. Пока считается, что его новые раны не опасны.

Полосатик Брайда (Balaenoptera brydei) — это усатый кит, которого легко отличить от сородичей по трем характерным параллельным гребням на верхней части головы. Длина взрослой особи достигает 12–14 метров при весе до 25 тонн, а продолжительность жизни может составлять 50–70 лет.

Ранее сообщалось, что пьяные рыбаки запрыгнули на тушу кита и опубликовали соответствующее видео в социальных сетях. Многие комментаторы не поверили в подлинность кадров, они думают, что их сгенерировал ИИ.

