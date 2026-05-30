21:46, 30 мая 2026

В Финляндии обеспокоились психическим здоровьем Каллас после ее слов о России

Мема: Каллас следует усилить лечение психики, а не санкции против России
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Luis Barron / Globallookpress.com

Главе евродипломатии Кайи Каллас следует заняться лечением своей психики, а не усилением санкций против России. Об этом в соцсети X заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Так он прокомментировал призыв Каллас усилить антироссийские ограничения и увеличить давление на Москву после атаки беспилотника в Румынии. Мема отметил, что расследование инцидента пока не завершено, но европейские лидеры уже утверждают, что дрон был российским.

«Единственное, что нужно усилить, это лечение психического здоровья Кайи Каллас, у нее галлюцинации и она говорит вещи, в которых нет смысла. Российской угрозы для Европы нет», — подчеркнул политик.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. В результате удара дрона загорелась квартира на десятом этаже, известно о двух пострадавших.

Комментируя инцидент, Каллас обвинила Россию в нарушении европейского воздушного пространства. Она также сообщила, что главы МИД стран Евросоюза пообещали усилить давление на Россию, увеличить помощь Украине и вложиться в обороноспособность Европы.

