Медведев предупредил мир о новом Чернобыле

Медведев: При разрушении ЗАЭС наступит новый Чернобыль

Дальнейшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) могут привести к новому Чернобылю. Об этом предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере МАХ.

«Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова: очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала АЭС наступит новый Чернобыль», — сказал он.

По его словам, такой исход ничем не лучше применения тактического ядерного оружия.

30 мая дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией, рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС.