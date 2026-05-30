Россия
22:25, 30 мая 2026

Медведев предупредил мир о новом Чернобыле

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Дальнейшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) могут привести к новому Чернобылю. Об этом предупредил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в мессенджере МАХ.

«Я уже писал об этом однажды, но повторю снова эти жесткие слова: очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала АЭС наступит новый Чернобыль», — сказал он.

По его словам, такой исход ничем не лучше применения тактического ядерного оружия.

30 мая дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией, рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС.

