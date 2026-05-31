Раскрыт шаг ВСУ на фоне колоссальных потерь в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «колоссальные потери» в Сумской области. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

На фоне этого командование украинских войск приняло решение перебросить на данный участок 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины (НГУ) из Черниговской области.

Как утверждает собеседник агентства, командование ВСУ активно использует в регионе подразделения, ранее находившиеся в тыловых районах, а также военнослужащих, переброшенных из учебных центров.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправило элитные подразделения Сил беспилотных систем (СБС) в Харьковскую область. Речь идет об элитном взводе операторов БПЛА, специализирующемся на применении и использовании перспективных разработок в сфере FPV-дронов.