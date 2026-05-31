Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:52, 31 мая 2026Бывший СССР

Раскрыт шаг ВСУ на фоне колоссальных потерь в Сумской области

РИА Новости: ВСУ из-за колоссальных потерь перебрасывают 27-й полк НГУ в Сумскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут «колоссальные потери» в Сумской области. Об этом РИА Новости заявили в силовых структурах.

На фоне этого командование украинских войск приняло решение перебросить на данный участок 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины (НГУ) из Черниговской области.

Как утверждает собеседник агентства, командование ВСУ активно использует в регионе подразделения, ранее находившиеся в тыловых районах, а также военнослужащих, переброшенных из учебных центров.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ отправило элитные подразделения Сил беспилотных систем (СБС) в Харьковскую область. Речь идет об элитном взводе операторов БПЛА, специализирующемся на применении и использовании перспективных разработок в сфере FPV-дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слабоумие и пиар на терроре». Как в России и мире отреагировали на атаку ВСУ по Запорожской атомной станции?

    В Греции пожаловались на передачу оружия Украине себе в ущерб

    На Западе сделали один вывод после инцидента с беспилотником в Румынии

    Названы самые некурящие регионы России

    В Швейцарии предупредили о расширении конфликта на Украине

    Раскрыт шаг ВСУ на фоне колоссальных потерь в Сумской области

    В Иране резко ответили на требование США

    Захарова заявила о конце досудебной стадии спора с Прибалтикой

    Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ

    В России упразднили сексологов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok