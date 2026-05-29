Бывший СССР
08:24, 29 мая 2026

Командование ВСУ отправило свою элиту в приграничный регион

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило элитные подразделения Сил беспилотных систем (СБС) в Харьковскую область. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республике (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«В районе населенного пункта Россоховатое Харьковской области средствами объективного контроля РФ выявлены ретрансляторы и другие признаки присутствия украинских дроноводов», — рассказал он.

По словам эксперта, речь идет об элитном взводе операторов БПЛА, специализирующемся на применении и использовании перспективных разработок в сфере FPV-дронов.

Ранее стало известно, что командование ВСУ перебросило в Черниговскую область роту 143-ей отдельной механизированной бригады (ОМБр). До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Белоруссии, граничащей с регионом, превентивным ударом из-за якобы готовящегося наступления российских войск с территории страны.

