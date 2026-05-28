Бывший СССР
09:14, 28 мая 2026

ВСУ перебросили солдат к границе на фоне сообщений о подготовке атаки на Белоруссию

ВСУ перебросили в Черниговскую область роту 143-й ОМБр
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в приграничную Черниговскую область на севере страны роту 143-ей отдельной механизированной бригады (ОМБр). Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В Черниговскую область противник перебросил вторую роту 143-й ОМБр, личный состав которой командование ВСУ планирует отправить на убой», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, задачей подразделения станет отвлечение российских военнослужащих от других направлений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Белоруссии превентивным ударом из-за якобы готовящегося наступления российских войск с территории страны. При этом в ВСУ и Госпогранслужбе Украины угрозы атаки с этого направления не увидели.

Впоследствии командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадяр заявил, что Киев определил 500 целей для удара на территории Белоруссии. В связи с этим он призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «не лезть в глаза Украине».

