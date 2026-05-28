Россия
10:06, 28 мая 2026Россия

Российский школьник самокатом пробил голову пенсионерке и попал на видео

Майя Назарова

В Новосибирске школьник самокатом пробил голову пенсионерке возле подъезда жилого дома. Действия российского юноши попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленных кадрах видно, как несовершеннолетний подъезжает на самокате к пожилой женщине, сидящей на скамейке. Ничего не говоря, он бьет ее самокатом по голове, затем начинает смеяться и скрывается.

По данным очевидцев, к месту происшествия явилась мать учащегося. Женщина даже не поинтересовалась состоянием бабушки. Местные жители отметили, что ребенок не впервые ведет себя неадекватно. В прошлом он также без причин нападал на пожилых людей, переворачивал мусорные баки и ломал игрушки у детей.

Выяснилось, что в этот раз от его действий пострадала 89-летняя женщина. Она получила сотрясение и рваные раны головы.

Ранее сообщалось, что в Чите женщина без причин напала на пенсионерку посреди улицы. Россиянка избила ногами пожилую женщину и всячески ее оскорбляла.

