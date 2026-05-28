11:06, 28 мая 2026Авто

Россиянам назвали машины с низкой остаточной стоимостью

Аналитик Целиков: На вторичном рынке электрокары Voyah можно купить за полцены
Марина Аверкина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Остаточная стоимость электромобилей гораздо ниже, чем у машин с двигателями внутреннего сгорания. Анализ предложений показывает: за первые два-три года эксплуатации электрические модели теряют в цене в полтора-два раза быстрее бензиновых и дизельных аналогов. Владельцы, купившие новые электрокары в 2023–2024 годах, смогут продать их примерно за 50 процентов от первоначальной стоимости. Об этом пишет аналитик Сергей Целиков в Telegram-канале.

На онлайн-площадках объявлений представлено множество двух- и трехлетних экземпляров с пробегом от 15 до 40 тысяч километров по доступным ценам. Особенно трудно уходят модели, которые покинули российский рынок: или прекратил существование сам бренд (Skywell и Ora), или остановлены продажи конкретных версий, например Hongqi E-HS9 и Voyah Free.

В категории до двух миллионов рублей в отличном состоянии можно отыскать Evolute I-Joy первого поколения или «Москвич 3е». В диапазоне от 2 до 2,5 миллиона рублей покупателю предлагают Skywell ET5, Ora 03 или Evolute I-Sky. При бюджете от 3 до 3,5 миллиона рублей — электрический Voyah Free и Aito M5. Правда, Voyah Free за эти деньги в большинстве случаев будет выпущен в 2022 году. Около четырех миллионов рублей обойдется Zeekr 001 или представительский Hongqi E-HS9, который за внешность нередко называют электрическим аналогом Rolls-Royce.

«Электрических премиальных европейцев (BMW iX, Audi e-tron, Jaguar I-Pace, Porsche Taycan) в идеальном состоянии с небольшими пробегами по интересным ценам на классифайдах практически нет. Похожая ситуация и с Tesla», — подытожил Целиков.

Ранее российские владельцы Changan CS95 перечислили слабые места кроссовера.

