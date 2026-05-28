Минобороны России отчиталось об ударах по Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам энергетики на Украине

Российские войска за прошедшие сутки ударили по объектам энергетики на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Атаки также велись по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, транспортной и аэродромной инфраструктуре, складам с боеприпасами и горючим, а также по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В оборонном ведомстве отметили, что удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Ранее стало известно, что в ночь с 27 на 28 мая российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами десятки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Всего над Россией уничтожили 62 беспилотника.