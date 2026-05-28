Минобороны выпустило заявление о массированном ударе ВСУ по России

В ночь на 28 мая средства ПВО сбили 62 украинских беспилотника самолетного типа

В ночь с 27 на 28 мая российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами десятки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, всего над Россией уничтожили 62 беспилотника. Среди попавших под массированный удар регионов — Нижегородская, Тамбовская и Воронежская области, а также Республика Крым. Кроме того, дроны были уничтожены над акваторией Азовского моря.

Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу, уточнили в Минобороны.

Ранее сегодня 28 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город также подвергся удару ВСУ.