В США бурно отреагировали на удар возмездия по Украине

Макговерн: Украине не следовало переходить черту в провокациях против России

Украине не следовало переходить черту в провокациях в отношении России, ударив по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн.

«Последний раз, когда было убито так много молодых девушек в том колледже, это зашло слишком далеко, и [Владимир Путин] ответил "Орешником", черт возьми!» — бурно отреагировал американский эксперт.

По мнению Макговерна, действия Киева являлись провокацией для того, чтобы повысить градус эскалации. Помимо этого, предположил эксперт, Украина может попытаться вовлечь в конфликт государства Североатлантического альянса.

ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на 22 мая. Президент России Владимир Путин дал приказ Министерству обороны представить предложения по ответу на атаку. 24 мая Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар возмездия по объектам военного управления Украины.