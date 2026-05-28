09:00, 28 мая 2026

Россиянин описал странный мексиканский ритуал словами «никто не вызывает спасателей»

Елизавета Гринберг (редактор)

Российский тревел-блогер Александр описал странный мексиканский ритуал словами «никто не вызывает спасателей». Об этом он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он написал, что стал свидетелем странного ритуала у пирамид Эль-Тахин — там он увидел двадцатиметровый столб и висящих на нем людей в ярких костюмах. «Я еще думаю: "Сейчас будет какое-то представление. И тут четверо других привязывают себя за ноги и прыгают вниз головой. Без страховки в привычном понимании. Без криков», — вспоминает автор блога. После люди стали медленно вращаться вокруг столба и спускаться.

«Будь там очень осторожен» Чем заняться простому туристу из России на мексиканском курорте для богачей и знаменитостей
28 апреля 2022
«После мексиканских мужчин не захочется возвращаться к другим». Что манит россиян в Мексике, несмотря на похищения и вонь?
5 февраля 2025

По его словам, у него вызвало шок то, что никто вокруг не бросился вызывать спасателей. Как оказалось, так в Мексике вызывают дождь. Ритуал называется Воладорес де Папантла, он уходит своей историей в доколумбовские времена. «Конечно, сейчас это во многом стало частью туристической культуры. Люди приходят, снимают видео, хлопают, идут дальше. Но даже сквозь весь этот туристический слой чувствуется, что это нечто большее», — заключил Александр.

Ранее этот же тревел-блогер описал метод ограбления в Мексике словами «ребенок с пистолетом». По его рассказам, в стране дети часто вовлекаются в криминал.

