Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:49, 28 мая 2026Бывший СССР

Шойгу назвал причину «пробуксовки» российско-американской инициативы по Украине

Шойгу: Российско-американская мирная инициатива буксует из-за Киева
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российско-американская мирная инициатива по Украине «буксует» из-за отсутствия у украинских властей политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации», — сказал он.

По словам секретаря, Киев не стремится к миру, так как в таком случае ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине. По его словам, население Украины сократилось с 52 миллионов человек в 1991 году до 25-27 миллионов, по оптимистичным оценкам, и до 20 — по реалистичным. Кроме того, он подчеркнул, что бюджет республики зависит лишь от помощи стран Запада, которая прекратится после окончания боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны. В документе также подчеркивается обеспокоенность Киева по поводу трудностей с поставками оружия в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас поставила России условие для переговоров по Украине

    Небо над Казахстаном окрасилось в российский триколор во время визита Путина

    Испытывающий финансовые проблемы в США внук Пугачевой переписал компанию на бывшую тещу

    Шойгу назвал причину «пробуксовки» российско-американской инициативы по Украине

    Каллас испугалась «ловушки России»

    В России ответили на слова о попытках НАТО «заблокировать» Калининград

    В ЕС инициировали запрет правой партии с участием АдГ

    В России назвали отрасли с наибольшей потребностью в работниках

    Посольство США покинет Киев после предупреждения России

    В сети восхитились внешностью Трусовой в бикини через 9 месяцев после родов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok