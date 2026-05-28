Шойгу назвал причину «пробуксовки» российско-американской инициативы по Украине

Шойгу: Российско-американская мирная инициатива буксует из-за Киева

Российско-американская мирная инициатива по Украине «буксует» из-за отсутствия у украинских властей политической воли к миру и постоянного стремления к эскалации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации», — сказал он.

По словам секретаря, Киев не стремится к миру, так как в таком случае ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине. По его словам, население Украины сократилось с 52 миллионов человек в 1991 году до 25-27 миллионов, по оптимистичным оценкам, и до 20 — по реалистичным. Кроме того, он подчеркнул, что бюджет республики зависит лишь от помощи стран Запада, которая прекратится после окончания боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны. В документе также подчеркивается обеспокоенность Киева по поводу трудностей с поставками оружия в рамках механизма поддержки Prioritized Ukraine Requirements List.