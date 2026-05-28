10:54, 28 мая 2026

Популярную модель высмеяли в сети за нелепый фотошоп живота

Мария Винар

Фото: @isabellemathersx

Пользователи сети высмеяли популярную австралийскую блогершу и модель Изабель Мазерс за нелепый фотошоп на новом снимке. Комментарии появились на Reddit.

Внимание юзеров привлек кадр в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на котором 27-летняя инфлюэнсерша прорекламировала одежду спортивного бренда Crop Shop Boutique. На нем она позировала в коричневых брюках и укороченном худи, повернувшись к камере боком.

Пользователи платформы обратили внимание на неестественные очертания живота Мазерс и искривленную ножку стула. «Она мне очень нравится, но почему? Это что, психическое расстройство? Зачем они фотошопят свои тела, когда у них все идеально?» — гласила подпись в посте.

Другие комментаторы, в свою очередь, также поддержали автора публикации. «Боже мой, это безумие», «Гарантирую, эта девушка спортивная и у нее хорошая фигура даже без этих безумных фотомонтажей», «Мне жаль нынешнее поколение девушек», «У нее действительно такой живот. Не совсем понимаю, зачем она отредактировала именно это фото», «Никогда не пойму это желание редактировать свое лицо и тело на снимках», — высказались они.

Ранее в сети удивились внешности американской актрисы и бывшей модели Деми Мур на видео без фильтров.

