В сети удивились внешности Деми Мур на видео с Каннского фестиваля без фильтров

Пользователи сети удивились внешности американской актрисы и бывшей модели Деми Мур на видео без фильтров. Кадры со светского вечера на Каннском кинофестивале опубликовал креативный директор Vogue, ELLE, Harper's Bazaar и других модных изданий Фарук Чекуфи в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

63-летнюю звезду «Субстанции» запечатлели в компании 29-летней манекенщицы Беллы Хадид. Так, Мур попала в объектив камеры в черном атласном наряде и с распущенными волосами.

Зрители оказались в недоумении от внешности знаменитости. По их мнению, в ролике она выглядит иначе, чем на фото с красных дорожек. «Что с ней случилось?», «Почему у нее так рот открыт? Это ненормально», «Она похожа на призрака. Почему мы все еще это считаем нормальным?», «На нее страшно смотреть! Куда делась ее красота?», «Добро пожаловать в Голливуд», — высказывались они в комментариях под публикацией.

Ранее пользователи сети сравнили Деми Мур со скелетом из-за чрезмерной худобы на Каннском фестивале.

