63-летнюю Деми Мур сравнили со скелетом из-за чрезмерной худобы на Каннском фестивале

Пользователи сети сравнили американскую актрису и бывшую модель Деми Мур со скелетом из-за чрезмерной худобы на Каннском фестивале. Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

64-летняя звезда «Субстанции» опубликовала видео, в котором показала свой образ для ужина в честь открытия фестиваля. Так, Мур продемонстрировала на камеру фигуру в облегающем платье люксового бренда Jacquemus, оформленном корсетом и бело-серебристыми пайетками.

Поклонники обратили внимание на чересчур худые руки и острые скулы знаменитости. «Она великолепна, но экстремальная худоба не должна быть целью, к которой должны стремиться», «Красивое платье, но она слишком худая», «Ты очень красивая, но, пожалуйста, позаботься о себе», «С ней все в порядке? Стала похожа на скелет», «"Оземпик" — это все, что я вижу», «Мы когда-нибудь сможем остановить нормализацию этой одержимости нездоровой худобой?» — высказывались они в комментариях под роликом.

В марте российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева защитила чрезмерную худобу Деми Мур.