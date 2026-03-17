Водонаева защитила чрезмерную худобу Деми Мур

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что актрисе Деми Мур идет быть худой

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева защитила чрезмерную худобу голливудской актрисы и бывшей модели Деми Мур. Пост на данную тему она опубликовала в своем Telegram-канале.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» отметила, что 63-летняя звезда «Субстанции» выглядит отлично. По ее мнению, знаменитости идет быть стройной. «И вы никогда не переубедите меня в обратном. Кто-то утверждает, что на худом лице четче заметны морщины. Да плевать на эти морщины, тем более что-то можно поправить хирургически», — заявила она.

При этом Водонаева подчеркнула, что только молодые девушки могут иметь пышные формы. «Аппетитные формы (в пределах разумного) я люблю только у молодых девчонок. Это секси», — заключила телезвезда.

Ранее Деми Мур, появившись на фестивале, чрезмерной худобой подогрела слухи о приеме препарата «Оземпик», который в последнее время используется многими звездами для похудения.