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Забота о себе
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03:04, 3 июня 2026Забота о себе

Парам назвали вескую причину спать раздельно

Нейрофизиолог Лопес: Раздельный сон в паре избавляет от бессонницы
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

Раньше общество считало раздельный сон неприемлемым, но сейчас все больше пар ночью отдыхают отдельно друг от друга, заявила нейрофизиолог Аньяна Лопес. В разговоре с изданием CuidatePlus она назвала вескую причину придерживаться этой практики.

Как объяснила Лопес, человек может ворочаться, ставить будильник на слишком раннее время или храпеть, что приводит к серьезным проблемам со сном у партнера. Если же ночью разойтись по разным комнатам, то можно избавиться от бессонницы, утверждает она.

По словам нейрофизиолога, сейчас все больше молодых людей придерживаются такой практики и отмечают, что качество сна действительно выросло.

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Правда, у такой привычки есть и минусы, поэтому каждая пара должна сама решать, как им спать, добавила Лопес. «Многие люди чувствуют себя в безопасности со своим партнером. Когда мы находимся с партнером, выделяется дофамин. Этот гормон дает нам чувство удовольствия и безопасности, что часто помогает нам обоим заснуть и оставаться в состоянии сна», — объяснила она.

Ранее сомнолог Карема Магомедова рассказала, как побороть бессонницу без лекарств. Для этого она посоветовала записаться на когнитивно-поведенческую терапию.

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