Турист упал в горную реку и не выжил на глазах у брата в Турции

Турист захотел сфотографировать реку, упал в нее и не выжил на северо-востоке Турции

Турист из Саудовской Аравии упал в горную реку и не выжил на глазах у брата на северо-востоке Турции. Об этом пишет издание DHA.

Трагедия произошла в районе Демиркапы округа Чайкара. Уточняется, что 39-летний Абдулазиз Альхарби захотел сфотографировать реку, но упал в нее.

«Гражданин Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби упал в реку во время фотографирования. Его брат Омар Альхарби прыгнул в воду, чтобы помочь ему, однако обоих унесло течением», — говорится в материале.

В итоге Омара Альхарби вытащили из воды находившиеся рядом люди, его состояние было удовлетворительным. Спасти Абдулазиза не удалось. Позже медики констатировали, что он не выжил.

Ранее туристка решила сплавиться по реке, упала и ушла под воду на глазах у гидов. Местная полиция начала расследование, подозревая гидов в непредумышленной расправе.