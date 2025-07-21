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19:34, 21 июля 2025Путешествия

69-летняя туристка решила сплавиться по реке, упала и ушла под воду на глазах у гидов

The Sun: Британская туристка упала в реку Гизан во время рафтинга во Франции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sportfoto Zink / Daniel Ma / imago-images.de / Globallookpress.com

Британская туристка упала за борт лодки для рафтинга во время отдыха во Франции и не выжила. О происшествии сообщает издание The Sun.

По данным источника, 69-летняя жительница Великобритании в субботу, 19 июля, решила отправиться в сплав по горной реке Гизан во французских Альпах с группой путешественников и сопровождающими. Экипаж на борту небольшой лодки отправился из Парка Коломбье в Сен-Шафре и должен был дойти до моста на шоссе Route Nationale 94 в Бриансоне.

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Однако женщина упала на участке реки, известном как «кошелек», и ушла под воду на глазах у других туристов и гидов. Вскоре британку обнаружили на берегу и доставили в больницу муниципалитета, где врачи констатировали ее кончину. Местная полиция начала расследование, подозревая гидов в непредумышленном убийстве.

Ранее британская путешественница решила искупаться во время непогоды в море, но не справилась с сильными волнами. Женщина ушла под воду на глазах у мужа и сына.

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