Туристка решила искупаться в море в плохую погоду и ушла под воду на глазах у сына и мужа

Daily Mail: Британка ушла под воду на острове Корфу из-за сильных волн

Британская туристка решила вместе с мужем искупаться в море на острове Корфу (Греция) в плохую погоду и ушла под воду из-за сильных волн. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что сильные волны на пляже Рода стали уносить супругов дальше от берега. Мужа 50-летней женщины извлекли первым, а затем спасатели бросились на помощь ей самой. На глазах у взволнованного мужчины и их сына-подростка бездыханную британку вытащили из воды.

Ранее китайская туристка на пляже в Индонезии захлебнулась в воде во время позирования для фото и не выжила. Несмотря на предупреждение гида, она отказалась надевать спасательный жилет.