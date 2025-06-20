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16:46, 20 июня 2025Путешествия

Туристка отказалась от спасательного жилета ради фото и захлебнулась в воде

Туристка захлебнулась в воде во время позирования для фото на пляже Индонезии
Алина Черненко

Фото: WEST MANGGARAI POLICE DEPARTMENT

Китайская туристка захлебнулась в воде во время позирования для фото на пляже Индонезии и не выжила. Подробностями истории поделился портал The Straits Times.

Уточняется, что трагедия произошла 18 июня на пляже с розовым песком Лонг-Бич в национальном парке Комодо. 30-летняя Цю Янь приехала туда в составе туристической группы. Несмотря на предупреждение гида, она отказалась надевать спасательный жилет ради позирования для фото в море.

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Через несколько мгновений участники группы подняли тревогу, увидев, что их спутница ушла под воду. Женщину вытащили на берег без сознания. Гид, 24-летний Ансельмус Раден, попытался провести китаянке сердечно-легочную реанимацию. «Из ее рта и носа шли пена и кровь», — добавил он.

Янь отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. В полиции сообщили, что причиной кончины туристки стало попадание воды в легкие.

В январе туристка из Канады пошла купаться на пляж в мексиканском курортном городе Тулум и ушла под воду на глазах у матери. Спасти ее не удалось.

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