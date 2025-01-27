Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:22, 27 января 2025Путешествия

Туристка пошла купаться на пляж в Мексике и ушла под воду на глазах матери

Туристка из Канады пошла купаться на пляж в Мексике и не выжила
Алина Черненко

Фото: boskimano / Wikimedia

Туристка из Канады пошла купаться на пляж в мексиканском курортном городе Тулум и не выжила. Об этом сообщает Riviera Maya News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу, 25 января. Местный торговец и двое отдыхающих увидели у берега уходившую под воду женщину и бросились ее спасать. Они вытащили ее на сушу и оказали ей первую помощь, но безуспешно. По данным издания, трагедия произошла на глазах матери жертвы.

Ранее сообщалось, что российская модель приехала на тайский остров Самуи ради свадьбы мечты и не выжила. 24-летнюю девушку, которая медитировала на скале, сбило волной во время шторма.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      В МИД России рассказали о возможных контактах Путина и Трампа

      Москвичка едва не осталась без кожи после приготовления ужина мужу

      Врач назвала четыре самых редких вида рака

      Трамп рассказал о сомнениях в возможности назначения Габбард на пост директора Нацразведки

      «АвтоВАЗ» объявил о выпуске Vesta с шестой передачей

      Хлои Кардашьян удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

      Экс-полковник СБУ назвал решающее сражение на фронте

      Туристка пошла купаться на пляж в Мексике и ушла под воду на глазах матери

      В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше