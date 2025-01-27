Туристка пошла купаться на пляж в Мексике и ушла под воду на глазах матери

Туристка из Канады пошла купаться на пляж в Мексике и не выжила

Туристка из Канады пошла купаться на пляж в мексиканском курортном городе Тулум и не выжила. Об этом сообщает Riviera Maya News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в субботу, 25 января. Местный торговец и двое отдыхающих увидели у берега уходившую под воду женщину и бросились ее спасать. Они вытащили ее на сушу и оказали ей первую помощь, но безуспешно. По данным издания, трагедия произошла на глазах матери жертвы.

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