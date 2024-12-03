Российская модель приехала в Таиланд ради свадьбы мечты и не выжила

Российская модель приехала на тайский остров Самуи ради свадьбы мечты и не выжила. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Трагическая ситуация произошла с 24-летней жительницей Новосибирска. Девушка приехала в Таиланд с будущим мужем, чтобы организовать торжество на побережье океана и провести там же медовый месяц.
По данным источника, в день происшествия россиянка решила основные организационные вопросы и поехала на свое любимое место на острове — смотровую площадку Lad Ko Viewpoin, чтобы помедитировать в одиночестве.
«Через несколько минут девушку сбило со скалы волной, она утонула, — говорится в сообщении. — Спасатели помочь не смогли — вся их техника была спрятана от шторма в ангаре».
Возлюбленный Камиллы, 47-летний Григорий, узнал о случившемся из новостей и сразу отправился на место происшествия. К этому времени тело туристки уже достали из воды сотрудники ближайшего отеля.
В сентябре отдыхающий в Сочи турист решил поплавать в море в шторм и не выжил. Трагедия произошла на пляже «Горный Воздух». Уточняется, что мужчина нахлебался воды в условиях штормовых волн.