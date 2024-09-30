Турист решил поплавать в штормовом море на курорте России и не выжил

Россиянин решил поплавать в море Сочи в шторм и не выжил

Отдыхающий в Сочи турист решил поплавать в море в шторм и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Трагическая ситуация произошла в воскресенье вечером, 29 сентября, на пляже Горный Воздух на российском курорте. По данным источника, по всей видимости, мужчина нахлебался воды в условиях штормовых волн.

Отмечается, что спасателей на месте происшествия не было. Первую помощь пострадавшему оказывала женщина, которая не являлась медиком. Несмотря на ее усилия, турист не выжил.

Скорая помощь прибыла быстро, однако спасти мужчину врачам уже не удалось.

Ранее российского туриста, пропавшего без вести в открытом море в Геленджике, нашли без признаков жизни. Тело 53-летнего мужчины, который уплыл в море рыбачить на доске с надувным креслом, выбросило на берег в районе Голубой бухты вечером 26 сентября.

