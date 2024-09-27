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10:07, 27 сентября 2024Путешествия

Стала известна судьба пропавшего в открытом море на доске россиянина

Пропавшего в открытом море на доске россиянина нашли без признаков жизни

Фото: Ivana Cajina / Unsplash

Российского туриста, пропавшего без вести в открытом море в Геленджике, нашли без признаков жизни. Судьба мужчины стала известна Telegram-каналу Shot.

Тело 53-летнего россиянина, который уплыл в море рыбачить на доске с надувным креслом, выбросило на берег в районе Голубой бухты в четверг вечером, 26 сентября.

Отмечается, что спасатели искали отдыхающего почти неделю. Предварительно, он попал в шторм. Супруга туриста рассказала, что опознания еще не было, но, судя по одежде, это он.

Ранее сообщалось, что в Геленджике приостановили поиски россиянина, пропавшего в открытом море на сапборде. Это произошло из-за штормового предупреждения о сильных ливнях, грозах и смерчах над морем.

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      Фариза Бацазова
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