Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:05, 24 сентября 2024Путешествия

Появились подробности о пропавшем в открытом море на доске россиянине

Shot: поиски пропавшего в Геленджике россиянина приостановили из-за погоды

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Геленджике приостановили поиски россиянина, пропавшего в открытом море на сапборде. Подробности о произошедшем появились в Telegram-канале Shot.

Отмечается, что 53-летнего Бориса Р. не могут найти четвертые сутки. 24 сентября поисковую операцию приостановили из-за штормового предупреждения о сильных ливнях, грозах и смерчах над морем.

По информации источника, турист приехал в отпуск вместе с семьей и жил в отеле в поселке Джанхот. Ежедневно он рыбачил на сап-доске, а 21 числа уплыл и не вернулся. По словам родственников россиянина, погода тогда была хорошей, со слабым ветром.

Ранее сообщалось, что местные спасатели организовали поиски туриста. Они вышли в море на катерах.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на слова Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине

      В Турции заявили о разрыве цепей НАТО в случае вступления страны в БРИКС

      Пленный украинский военком рассказал о гибели призывников в стенах ТЦК

      Алаудинов рассказал о доказательствах создания ВСУ концлагерей для жителей Курской области

      Расправившуюся с внуками россиянку задержали через 25 лет после преступления

      45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-шортах снялась в откровенных позах в рекламе

      Раскрыт источник таинственного шума в океане

      В Хабаровске задержали иностранку за оправдание терроризма в сети

      Соратник Кадырова рассказал о заподозренных в мародерстве под Курском бойцах «Ахмата»

      Женщина опубликовала презентацию об изменах бойфренда с 300 женщинами и лишила его работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше