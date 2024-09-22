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15:09, 22 сентября 2024Путешествия

В Геленджике мужчину унесло на сапборде в открытое море

В Геленджике 53-летнего мужчину унесло на сапборде в открытое море

Фото: freepik / Freepik

В городе Геленджике Краснодарского края мужчина унесло на сапборде в открытое море. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 53-летний мужчина на сап-доске вышел в море 21 сентября. На следующее утро к спасателям обратились с просьбой найти россиянина.

В акваторию моря мужчина вышел у хутора Джанхот. Начата поисково-спасательная операция — в море вышли спасатели на катерах.

В августе в дагестанском городе Избербаш в Каспийском море столкнулись сапборды и тюбинг. На трех сапбордах катались шесть человек — они столкнулись с надувным тюбингом, движущимся на тросе

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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