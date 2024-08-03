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23:00, 3 августа 2024Россия

В Дагестане столкнулись сапборды и тюбинг

МЧС России: в Дагестане столкнулись три сапборда и тюбинг

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В дагестанском городе Избербаш в Каспийском море столкнулись сапборды и тюбинг. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

На трех сапбордах катались шесть человек — они столкнулись с надувным тюбингом, движущимся на тросе.

Местные спасатели и сотрудники МЧС вытащили из воды четырех сапбордистов. Пятый выбрался на берег сам. Все они госпитализированы. Спасатели ищут 47-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что российская школьница решила покататься на сапборде во время отдыха в подмосковном отеле и не выжила. Она пошла кататься на сапбордах по реке Оке вместе с мамой и группой из 13 человек.

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      Юлия Мискевич
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