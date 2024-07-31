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14:26, 31 июля 2024Путешествия

14-летняя москвичка решила покататься на сапборде по реке и не выжила

Shot: 14-летняя девочка решила покататься на сапборде по Оке и не выжила

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Российская школьница решила покататься на сапборде во время отдыха в подмосковном отеле и не выжила. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, 14-летняя москвичка отдыхала с семьей в одной из гостиниц под Серпуховом. 27 июля она пошла кататься на сапбордах по реке Оке вместе с мамой и группой из 13 человек.

Во время отдыха недалеко от городского пляжа в Пущино, где запрещено купаться, девочка прыгнула с доски в воду и не смогла вынырнуть. Уточняется, что ее тело нашли только три дня спустя в районе деревни Толша Тульской области. Оно было в 16 километрах от места, где она пропала.

В отношении местного предпринимателя, который сдавал сапборды в аренду, возбудили уголовное дело. У него прошли обыски.

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      Мария Борисова
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