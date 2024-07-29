Россиянин сдавал сапборды в аренду и попал под проверку из-за халатности клиентки

В Подмосковье завели дело в связи с несчастным случаем на сапборде

В Московской области следователи завели уголовное дело после несчастного случая на сапборде в Серпухове. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Обыски прошли у местного жителя, который сдавал сапборды в аренду на пляже Серпухова.

По версии следствия, 27 июля 14-летняя девочка взяла в аренду сапборд и плавала на нем по руслу Оки. В какой-то момент школьница решила отсоединить доску от ноги и нырнуть в реку без спасательного жилета и других средств защиты. В результате она утонула.

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