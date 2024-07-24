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12:32, 24 июля 2024Силовые структуры

18-летнего аниматора квеста в Дагестане арестовали

В Дагестане арестовали 18-летнего аниматора квеста, на котором погибли девушки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане арестовали 18-летнего аниматора квеста в Махачкале, во время прохождения которого две девушки получили несовместимые с жизнью ожоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры, и кинул ее на пол, где была емкость с бензином. В результате произошел пожар, во время которого две девушки не выжили, еще один местный житель получил серьезные ожоги.

Возбуждено дело по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Ранее стало известно о задержании второго аниматора этой квест-комнаты.

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      Екатерина Кашурникова
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