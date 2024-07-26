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16:18, 26 июля 2024Силовые структуры

Второго аниматора квест-комнаты в Махачкале арестовали

В Махачкале арестован второй аниматор квест-комнаты, где погибли девушки
Начало событий в новости 18-летнего аниматора квеста в Дагестане арестовали

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Дагестане суд арестовал второго аниматора квеста в Махачкале, во время прохождения которого две девушки получили несовместимые с жизнью ожоги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным Telegram-канала Mash Gor, фигурант исполнял роль техасского маньяка с бензопилой.

24 июля был арестован первый аниматор квест-комнаты.

Трагедия произошла в ночь на 22 июля. Во время квеста произошло возгорание бензина, в результате которого пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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      Анна Габай
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