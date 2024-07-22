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11:28, 22 июля 2024Силовые структуры

По факту трагедии во время квеста в Дагестане возбудили дело

В Дагестане возбудили дело по факту смерти двух посетительниц квеста

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Дагестане следователи возбудили уголовное дело по факту трагедии во время квеста в Махачкале. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело завели по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные.

По предварительным данным, ночью 22 июля во время квеста произошло возгорание бензина, в результате которого пострадали две посетительницы. Спасти их не удалось.

Ранее сообщалось, что на квест пришли две пары. В какой-то момент сотрудник поджег специальную перчатку и отбросил ее в сторону, но не рассчитал и попал на сложенные бензопилы с керосином, раздался взрыв. Сильнее всего пострадали две девушки, получившие сильные ожоги.

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      Варвара Митина
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