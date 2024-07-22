19-летняя россиянка сгорела на квесте в Махачкале

Одна россиянка погибла и еще одна получила ожоги во время квеста в Махачкале

В Республике Дагестан сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 19-летней россиянки во время квеста в Махачкале. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, развлекательное мероприятие проходило в квест-комнате, куда пришли две пары. В какой-то момент сотрудник поджог специальную перчатку и отбросил ее в сторону, но не рассчитал и попал на сложенные бензопилы с керосином, раздался взрыв. Сильнее всего из-за него пострадали две девушки, получившие сильные ожоги. Так, 20-летняя пострадавшая находится в реанимации, а травмы ее 19-летней подруги оказались несовместимы с жизнью.

Издание отмечает, что хотя у квест-комнаты хорошие отзывы, ряд пользователей отмечали, что разрешающих документов на ведение подобной деятельности гостям не показывали.

30 января сообщалось, что в Москве школьник попал в больницу на следующий день после того, как посетил хоррор-квест.