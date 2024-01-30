В Москве школьник попал в больницу после хоррор-квеста

В Москве школьник попал в больницу на следующий день после хоррор-квеста

В Москве школьник попал в больницу на следующий день после того, как посетил хоррор-квест. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 15-летний подросток проходил квест в здании на 2-й Карачаровской улице. Он выбрал самый сложный уровень прохождения, который предполагает, что во время квеста в помещении будет полная темнота и актеры смогут пугать участников и прикасаться к ним.

В ходе прохождения квеста школьника несколько раз толкали и дергали за различные части тела. Ему стало плохо на следующее утро — подросток не смог встать с кровати и покрылся синяками.

Врачи диагностировали у старшеклассника сильные ушибы грудной клетки, также у него оказался защемлен нерв в пояснице. Медики рассказали, что состояние школьника усугубил тот факт, что с детства у него тромбоцитопения — состояние, характеризующееся низким уровнем тромбоцитов в организме, из-за чего синяки могут появиться даже после несильных ударов.

После случившегося полиция начала проверку квеста. Сам подросток и его родители писать заявление в полицию отказались.

Ранее сотрудник квеста попал в реанимацию после его проведения. Мужчина упал с высоты трех метров и получил травму головы.