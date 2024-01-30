Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 30 января 2024Россия

В Москве школьник попал в больницу после хоррор-квеста

В Москве школьник попал в больницу на следующий день после хоррор-квеста

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве школьник попал в больницу на следующий день после того, как посетил хоррор-квест. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, 15-летний подросток проходил квест в здании на 2-й Карачаровской улице. Он выбрал самый сложный уровень прохождения, который предполагает, что во время квеста в помещении будет полная темнота и актеры смогут пугать участников и прикасаться к ним.

В ходе прохождения квеста школьника несколько раз толкали и дергали за различные части тела. Ему стало плохо на следующее утро — подросток не смог встать с кровати и покрылся синяками.

Врачи диагностировали у старшеклассника сильные ушибы грудной клетки, также у него оказался защемлен нерв в пояснице. Медики рассказали, что состояние школьника усугубил тот факт, что с детства у него тромбоцитопения — состояние, характеризующееся низким уровнем тромбоцитов в организме, из-за чего синяки могут появиться даже после несильных ударов.

После случившегося полиция начала проверку квеста. Сам подросток и его родители писать заявление в полицию отказались.

Ранее сотрудник квеста попал в реанимацию после его проведения. Мужчина упал с высоты трех метров и получил травму головы.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Премьер Японии заявил о желании подписать мирный договор с Россией. Какие российские территории интересны Токио?

      Школьница отправила нюдсы пообещавшему снять ее в клипе Клавы Коки мошеннику

      Ведущая американского канала выругалась матом после слов о Байдене

      В ЦБ изменят формат пресс-релизов по ключевой ставке

      В Ленобласти подписали соглашение о строительстве нового склада Wildberries

      Месси посоветовал тренера для «Барселоны»

      В Петербурге после реконструкции открыли станцию метро «Ладожская»

      В ЕС согласуют правила для нового фонда помощи Украине

      Вероятность обрушения треснувшего дома в Подмосковье оценили

      Врач назвала три несправедливо считающихся вредными продукта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше