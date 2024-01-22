Москвич попал в реанимацию после квеста

В Москве сотрудник квеста упал во время его проведения и попал в реанимацию

В Москве сотрудник квеста попал в реанимацию после его проведения. Об этом стало известно РЕН ТВ.

«Во время квеста молодой человек, работник квеста, упал с высоты трех метров на пол во время его проведения и получил травмы головы. Он смог сам подняться, ему вызвали скорую, на которой его отвезли в медучреждение», — сообщил собеседник телеканала.

По его информации, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Обстоятельства происшествия выясняются. Информацию о происшествии передали в Следственный комитет (СК) России.

Ранее в январе в Москве десятилетнюю девочку увезли в больницу с ожогом из-за ошибки во время прохождения квеста. Школьница с матерью участвовали в квесте на улице Маросейка. Согласно заданию, им предстояло выбраться из темницы. Примерно через 15 минут после старта девочка подумала, что нашла решение головоломки. Она опустила металлический ключ в форме ложки в факел, висящий на стене, однако получила удар током.