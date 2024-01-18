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18:10, 18 января 2024Россия

В Москве 10-летнюю девочку увезли в больницу с ожогом из-за ошибки на квесте

В Москве 10-летнюю девочку ударило током из-за ошибки на квесте

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 10-летнюю девочку увезли в больницу с ожогом из-за ошибки во время прохождения квеста. Об этом пишет «МК».

Как выяснило издание, 17 января школьница с матерью участвовали в квесте на улице Маросейка. Согласно заданию, им предстояло выбраться из темницы. Примерно через 15 минут после старта девочка подумала, что нашла решение головоломки. Она опустила металлический ключ в форме ложки в факел, висящий на стене, однако получила удар током.

Несмотря на то что ребенок испугался и заплакал, мать девочки хотела продолжить квест. Сотрудники организатора развлечения отговорили ее, обработали пострадавшей рану и вызвали скорую помощь. По информации портала, в результате школьницу госпитализировали с ожогом руки первой степени. Отмечается, что деньги за квест клиентам вернули.

Похожий случай произошел в Москве в ноябре 2023 года. Тогда в больницу попала 14-летняя школьница, которая получила травму на хоррор-квесте. Выполняя одно из заданий, девочка резко вскочила с кровати и ударилась об арматуру. При этом она прошла квест до конца и только дома сообщила матери, что рассекла голову.

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      Константин Лысяков
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